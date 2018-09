Vauro esulta per la sentenza anti-Lega e disegna “Matteo Scheletrini”

di Redazione

Tra coloro che esultano per la sentenza sui fondi della Lega c’è anche il vignettista Vauro Sanesi che non si lascia scappare la ghiotta occasione di ironizzare su Matteo Salvini, raffigurandolo come “Matteo Scheletrini”. Il riferimento di Vauro è alla polemica sui migranti della nave Diciotti ridotti a “scheletrini” dalla permanenza per giorni nel porto di Catania. Ora la magistratura, con la sua sentenza, avrebbe ridotto alla fame anche la Lega e il suo leader. Un’amara legge del contrappasso che ha ispirato la matita velenosa di Vauro.