Vandali a Roma: entra in Chiesa, danneggia una statua e minaccia una suora

di Elsa Corsini

Danneggia la statua di un chiesa nel cuore della Capitale e minaccia una suora. Un polacco ha colpito, con una colonna di gesso prelevata dalla cappella, la statua di San Luigi Gonzaga e l’altare sottostante dnlla Chiesa Santo Spirito in Sassia a Roma. Poi ha minacciato una suora presente nella splendida chiesa a due passi dalla Basilica di San Pietro, che ha tentato di fermarlo. L’incredibile episodio è accaduto nelle prime ore della mattina: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma San Pietro. L’uomo é stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma. Verrà arrestato per danneggiamento aggravato e violenza privata e sarà trasferito nel carcere di Regina Coeli. Al momento non ci sarebbe alcun movente che avrebbe spinto l’uomo a compiere il folle gesto. Nella splendida Chiesa del 1500 vicina al colonnato del Bernini vengono custoditi affreschi stupendi risalenti al XVI e XVII secolo tra i quali i capolavori di Livio Agresti nella Cappella Gonzaga come il Presepe, la Pietà, la Resurrezione e le Scene bibliche.