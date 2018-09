Valanga di fango su Lory Del Santo: sul web veleni e macabri scoop

di Filomena Auer

Lory Del Santo nel mirino: il web non perdona si sa, neppure se si tratta di una madre che ha appena perso il figlio. I torquemada della tastiera sono sempre in agguato, pronti a puntare l’indice, sanzionare, aggredire e condannare: e quasi sempre la sentenza virtuale destinata al vip di turno è un verdetto di condanna da postare online con tanto di aggressive motivazioni e dure recriminazioni. E la colpa da espiare, quasi sempre, è soprattutto una: la notorietà.

La macchina del fango incessante contro Lory Del Santo

Dunque, come dimostrano le vicissitudini quotidiane patite e denunciate da Elena Santarelli via social, che al dolore della malattia di un figlio aggiungono pure l’insopportabile gogna mediatica inflitta al già provato genitore, anche Lory Del Santo è chiamata a scontare la sua pena, come se quanto già patito non fosse abbastanza. Un veleno spropositato, quello vomitato contro la donna, che non accenna a diminuire; un’ostilità, quella riversatale contro, che non comincia neppure a placare la veemenza della sua portata. L’ultima accusa, allora, rilanciata dal web in una sorta di drammatico tam tam sensazionalistico, riguarda la presunta assenza di Lory Del Santo al funerale del figlio Loren, morto suicida oltre un mese fa, tragedia di cui l’attrice ha dato l’annuncio ufficiale solo sabato scorso in un’intervista concessa in esclusiva a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

L’ultima velenosa accusa contro l’attrice arriva dal web

E sottolineiamo presunta, perché l’accusa arriva da un giornalista che, rinfocolando la fiamma dell’astio e soffiando sul fuoco delle polemiche, non solo denuncia il fatto, ma, come ripreso dal sito di Blasting news nelle scorse ore, «la showgirl non avrebbe preso parte al funerale del figlio» secondo il giornalista in questione per «paura di perdere l’ingresso nella casa del Gf vip». Non entriamo per scelta in merito ai dettagli dell’ennesimo annuncio choc, limitandoci a rilevare l’ultima velenosa accusa rimbalzata sul web, ricordando – con l’occoasione – che ognuno ha il proprio modo per vivere e metabolizzare un dolore: anche una celebrity. Anche Lory Del Santo…