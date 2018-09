Uragano Florence, la foto dei pompieri in preghiera commuove il mondo

di Milena De Sanctis

I vigili del fuoco in ginocchio a pregare per la morte di una mamma e del suo bambino schiacciati da un albero caduto sopra la loro casa. Un’immagine che ha fatto subito il giro del web e potrebbe diventare il simbolo del devastante uragano Florence che ha già provocato cinque morti negli Stati Uniti. I pompieri hanno tentato di salvarli in tutti i modi, ma quando è arrivata la conferma della morte di entrambi, si sono inginocchiati e hanno iniziato a pregare davanti la casa delle vittime. Un momento commovente catturato dal giornalista della NBC Lester Holt che ha pubblicato la foto sul suo account Instagram. Il dramma è avvenuto nel North Carolina. «Una scena straordinariamente commovente», ha scritto il giornalista sul suo profilo social.