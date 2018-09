Un’app per tornare a sentire: quando lo smartphone fa “miracoli”…

di Redazione

Un’app per tornare a sentire e per stimolare il sistema nervoso. Si chiama autoapprendimento il sistema su cui si basano i nuovi dispositivi audioprotesici che aiutano l’orecchio e fanno rimanere giovane il cervello. Gli effetti sui pazienti di queste protesi sono state studiate al Policlinico Tor Vergata di Roma, dove si è visto come le persone riescono a regolare con lo smartphone volume e livelli del suono che, così, appare naturale e pulito.

La possibilità di indossare queste protesi computerizzate, riferiscono i…

