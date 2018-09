Acne giovanile, allo studio un vaccino per debellarlo definitivamente

di Alessandro Bovicelli

Caro direttore,

A un certo punto dell’adolescenza spesso il viso diventa pieno di brufoli. Si tratta dell’acne che colpisce 9 adolescenti su 10 e anche alcuni adulti. E’ difficile da nascondere ed è causa di bassa autostima per i ragazzi e le ragazze che ne sono affetti. Non è una malattia rischiosa, passa nel giro di qualche anno, però può portare a danni psicologici. Oggi la scienza sta sperimentando un vaccino. I ricercatori coinvolti sono sia europei che americani e hanno pubblicato il loro studio su una rivista internazionale di dermatologia. Per la prima volta questo team di ricercatori ha dimostrato che gli anticorpi contro una tossina secreta dall’acne possono ridurre l’infiammazione nelle lesioni che questa malattia provoca. Gli attuali trattamenti sono insufficienti e possono causare secchezza della pelle e il vaccino potrebbe essere la soluzione definitiva per aggirare i potenziali effetti avversi delle vecchie terapie.