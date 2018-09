Un altro funerale “fascista” turba i sonni dell’Anpi. Saluti romani per Giardini

di Redazione

L’occhiuta vigilanza antifascista si estende ora anche ai funerali. Anzi, stando alle polemiche degli ultimi giorni, sembra proprio che i fascisti facciano più paura da morti che da vivi. Un atteggiamento perfettamente in linea con quanto deciso dal governo socialista spagnolo che intende spostare il corpo del Caudillo Francisco Franco dal Valle de Los Caidos per evitare i troppi “pellegrinaggi” ideologici.

E così, appena si è spenta l’eco delle polemiche per i funerali a Sassari dove è stato chiamato il Presente! per il docente universitario Giampiero Todini ecco che viene rilanciato l’allarme per i saluti romani al funerale di Ferdinando Giardini, 96 anni, figura di riferimento per decenni della destra calabrese. L’Anpi giudica vergognoso il “lugubre rituale” e annuncia che a breve partirà una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per tenere vivi i valori dell’antifascismo.

Si tratta di un atteggiamento di intolleranza che non tiene presente la sentenza della Cassazione sul saluto romano, che non può essere considerato reato se ha un intento commemorativo e non violento.