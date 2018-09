Ue, attacco alla sovranità dell’Ungheria: Strasburgo condanna Orban

di Ezio Miles

Pesante attacco alla sovranità dell’Ungheria. L’Europarlamento, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, agita il vessillo del politically correct e condanna la nazione magiara, colpevole di seguire le direttive del suo leader, Viktor Orban. Il capo d’imputazione è di aver violato lo Stato di diritto. L’assemblea ha votato l’attivazione dell’articolo 7 del trattato sulla Ue, una procedura di sanzioni contro i Paesi accusati di violare i principi fondativi del progetto europeo.

Conseguenze pesanti

La decisione potrebbe portare a conseguenze pesanti, come la sospensione del diritto di voto di Budapest nel Consiglio Ue. «L’Europa sarà sempre a favore dello Stato di diritto. L’articolo 7 va applicato lì dove lo Stato di diritto è in pericolo», aveva pomposamente detto, poco prima, il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, in un passaggio del suo discorso sullo stato dell’Unione, pur senza citare direttamente Orban. La decisione è passata con la maggioranza dei due terzi: 448 eurodeputati hanno votato a favore, 197 contro, 48 si sono astenuti. La palla passa ora al Consiglio dì’Europa che, su proposta di un terzo dei Paesi o di una Commissione o del Parlamento europeo, potrà deliberare e rivolgere le raccomandazioni con una maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri.

La solidarietà di Salvini a Orban e all’Ungheria

“Il coraggioso discorso di Viktor Orbán al parlamento europeo: ‘L’Ungheria non cederà a questo ricatto e proteggerà i propri confini’. Tutta la mia vicinanza. no alle sanzioni, no a processi a un governo liberamente eletto”. Così su Facebook, Matteo Salvini a Orban e all’Ungheria.