Uci Cinemas, è svolta: annuncia il lancio in Italia della sala-“salotto”

di Redazione

Uci Cinemas, il più importante circuito cinematografico presente in Italia con 50 strutture multiplex e 500 schermi, annuncia il lancio in Italia di Uci Luxe, il nuovo concept che ridefinisce l’esperienza cinematografica in termini di qualità, comfort e stile, introducendo un nuovo modo di vivere il cinema grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione, alla rinnovata e ampliata offerta food & beverage e alla migliore qualità delle proiezioni. Uci Luxe Campi Bisenzio (Firenze) e Uci Luxe Venezia Marcon (Ve) sono le prime due multisale del circuito Uci ad avere adottato questo nuovo concept che pone al centro il cliente nel momento stesso in cui fa il suo ingresso all’interno delle due multisale che sono state oggetto di una completa revisione interna che ha interessato l’area del foyer, l’area retail e, ovviamente, le sale di proiezione. Al fine di garantire il massimo del comfort agli amanti del grande schermo, nelle multisale Luxe di Uci Cinemas sono state introdotte poltrone reclinabili di ultima generazione disposte in modo tale che tra una fila e l’altra gli spettatori possano avere uno spazio per le gambe superiore di tre volte rispetto a quello esistente nelle normali sale cinematografiche. Tutte le poltrone sono dotate di tavolino a uso esclusivo dello spettatore che ha la possibilità di vivere la sua esperienza cinematografica in una maniera ancora più personale.



Le multisale Luxe di Uci Cinemas puntano anche a massimizzare la qualità delle proiezioni in…

