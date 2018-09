Tutti contro Elisa Isoardi per gli ascolti in calo, e lei replica così su Instagram

di Redazione

Il calo di ascolti della trasmissione “La prova del cuoco” condotta quest’anno da Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini, è diventato un caso politico. L’andamento non brillante dell’edizione 2018 è stato sottolineato a più riprese e non è cero un mistero cosa si cela dietro tanta maniacale attenzione per lo share della Isoardi. Al punto che il megafono social di Matteo Salvini, Luca Morisi, ha scritto su Twitter: “Nota personale: alcune battute su Elisa Isoardi, che lavora in tv da quando aveva vent’anni, colpita solo per il suo legame con Salvini, sono disgustose. Soprattutto se vengono da quel mondo “intellettuale” abituato a fare la morale su sessismo e “me too”.” “Ogni giorno perde spettatori”, ha scritto il Corriere, mentre sui social i detrattori si sono scatenati.

La nuova edizione, dove la Isoardi ha preso il posto di Antonella Clerici, ha perso circa mezzo milione di spettatori. Elisa Isoardi, ha risposto alle critiche sul flop della Prova del Cuoco con un post su Instagram. “Non sempre resistere vuol dire essere forti – ha scritto la Isoardi su Instagram – Non sempre incassare, stringere i denti, lottare, rilottare, non sempre vuol dire reagire”. Un post che ha subito attirato una valanga di commenti, alcuni di incoraggiamento, altri dei soliti haters, come un utente che scrive: “Ma davvero davvero credevi che…far parte del cerchio magico leghista ti avrebbe aperto…la strada x il successo?? Pacatamente… come piace dire al tuo simpatico amichetto…ma xchè non vi togliete tutti e 2 da rompere………..!! Gli Italiani quelli onesti ve ne sarebbero grati. 😮”. E ancora: “Sei stata BRAVISSIMA a ROVINARE uno dei programmi più belli che avevamo. Non sei spontanea, hai voluto cambiare tutto e in peggio oltretutto, purtroppo questo programma proprio non fa per te e spero che alla RAI se ne rendano conto. La prova del cuoco ora fa schifo e la colpa è tua. E poi vestiti meglio cavolo almeno!”.

Ma c’è anche chi, da donna e senza mai avere seguito il programma, solidarizza con Elisa Isoardi: “Massima solidarietà femminile con te cara Elisa… io non guardo la Tv, quindi non sono in grado di giudicare il tuo programma, un programma può piacere o no, ma è assolutamente ingiustificata questa violenza verbale nei tuoi confronti. Questa gente evidentemente nella vita non ha altro da fare. L’ invidia è una brutta bestia…fai bene a non rispondere alle provocazioni. Il maggior disprezzo é la noncuranza…”.