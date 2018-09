Tunisino massacra e manda in coma malato di sclerosi: ira del centrodestra

di Federica Argento

Ennesima follia alla Stazione Centrale di Milano e con il medesimo copione. Un tunisino irregolare ha mandato in coma dopo un’aggressione a scopodi rapina alla stazione Centrale di Milano un uomo già ammalato di sclerosi multipla. L’aggressione è di qualche giorno fa, ma ora la polizia è riuscita a catturare l’aggressore. Siamo alle solite: si tratta di un tunisino di trentadue anni, “naturalmente” irregolare e “naturalmente” con precedenti. come ricstruito da Milano Today, il tunisino, che adesso è accusato di rapina e lesioni gravi, ha puntato la vittima, un 47enne affetto appunto da sclerosi multipla, nonostante la sua invalidità. Quando la vittima è scesa da un treno appena arrivato dalla Liguria., lo ha aggredito senza pietà sbattendolo a terra. Una caduta che gli ha provocato una brutta ferita alla testa. Tanto che la vittima è stata ritrovata a terra in via Boscovich, all’angolo con via Vittor Pisani. Soccorso dal personale del 118, è stato immediatamente portato al Policlinico dove è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza. Da quel giorno si trova in coma.

De Corato: «La situazione può solo peggiorare»

«Nemmeno davanti a un uomo malato – tuona l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato – questa gente ha un minimo di riguardo. Indubbiamente ringraziamo per il lavoro degli agenti, ma ancora una volta, nonostante i controlli e gli inutili allontanamenti della Scavuzzo, questi delinquenti continuano ad imperversare». Per due giorni il 47enne è rimasto in ospedale senza che i parenti potessero riconoscerlo. Come si legge nell’ordinanza del pm Sergio Spadaro e del gip Anna Calabi, la sorella e madre della vittima erano infatti preoccupate per il fatto che il 47enne era solito comunicare tutti i suoi spostamenti. Poi hanno letto della notizia di una persona soccorsa in stazione Centrale e sono corse al Policlinico. «La situazione ha raggiunto un livello d’insicurezza e violenza esagerato – conclude De Corato – dove sono finiti i blindati della Polizia in Piazza Duca d’Aosta? Già con quelli la situazione non era delle migliori, così potrà solo peggiorare».