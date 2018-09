Tumore, non credete alle fake news, la chemioterapia è necessaria

di Alessandro Bovicelli

Riceviamo da Alessandro Bovicelli e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

E’ il periodo delle fake news ma da medico alcune certezze le ho. Per combattere il tumore la chemioterapia ha un ruolo fondamentale . E’ vero, non funziona sempre e in tutti i casi, ma ha contribuito, assieme alla chirurgia, in maniera importante ai progressi ottenuti per tanti tipi di neoplasia. In ogni caso non è una buona idea puntare sulla regressione spontanea del cancro. Il tumore non lo fa , non auto-guarisce. Un’altra falsa credenza è che il cancro guarisca grazie al sistema immunitario perché quando progredisce, si sviluppa ed è diagnosticabile ha già imparato a mascherarsi. Certamente la chemio ha degli effetti collaterali. Ha una tossicità spesso alta ma molti effetti indesiderati si possono attenuare, controllare o addirittura prevenire. Abbiamo oggi i farmaci “biologici”che agiscono in maniera più mirata contro le cellule cancerose e hanno ulteriormente migliorato la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti oncologici. Non facciamo quindi come con i vaccini ma crediamo alla medicina tradizionale.