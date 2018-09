Trump rivede le norme per la green card, o quella o gli aiuti pubblici

di Redazione

I migranti che ottengono benefici pubblici come l’assistenza alimentare, medica o l’alloggio potrebbero presto non poter più ottenere la Green card, l’autorizzazione rilasciata dagli Usa che consente a uno straniero di risiedere sul suolo americano per un periodo di tempo illimitato.

Secondo quanto riporta il New York Times, in base alla nuova proposta dell’amministrazione…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi