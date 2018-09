Trump mette l’eroe di “Black Hawk Down” a capo delle truppe in Afghanistan (video)

di Laura Ferrari

Il generale Scott Miller ha assunto oggi il comando delle forze Usa e Nato in Afghanistan, al termine della cerimonia di avvicendamento a Kabul con il comandante uscente, il generale John Nicholson. “Dovremo prendere delle decisioni difficili”, ha detto Miller, aggiungendo che la pressione militare sarà necessaria per creare le condizioni sul terreno per la riconciliazione politica nel Paese. Miller in precedenza ha guidato il Joint Special Operations Command (JSOC), il comando che sovrintende alle missioni delle unità di elite, come il Team Six dei Navy Seals, che nel 2011, prima del comando di Miller, fu protagonista del raid in Pakistan dove fu ucciso Osama Bin Laden.

Scott Miller, da Mogadiscio all’Afghanistan

Miller è stato anche comandante della Delta Force e comandante delle forze sul terreno nella battaglia di Mogadiscio del 1993, raccontata nel libro e nel film “Black Hawk Down”. In quell’occasione venne decorato con la Bronze Star. Sotto il suo comando in Afghanistan, inquadrati nella missione Resolute Support, si trovano 16mila militari Nato e 14mila militari Usa. La missione Nato si concentra principalmente sull’addestramento e l’assistenza alle forze afghane. L’arrivo di Miller in Afghanistan giunge ad un anno dall’annuncio del presidente Donald Trump di una strategia militare più aggressiva, nonostante da allora i talebani abbiano aumentato la loro pressione militare in tutto il Paese.