Trump all’Onu, l’assemblea mormora ma Donald la “disarma” (video)

di Ernesto Ciecaquaglia

Curioso fuori programma alle Nazione Unite. “In meno di due anni, la mia amministrazione ha fatto più di qualsiasi altra amministrazione nella storia del nostro paese…”. Donald Trump sottolinea i successi ottenuti dall’inizio del proprio mandato, l’assemblea generale dell’Onu reagisce con un brusio. È un momento delicato, può partire una contestazione , ma il presidente disarma tutti con un sorriso. : ” È vero… Non mi aspettavo questa reazione, ma va bene così…”. “Un anno fa mi sono presentato davanti a voi per la prima volta e mi sono soffermato sui pericoli che ci minacciavano. Oggi sono qui per condividere gli straordinari progressi compiuti. L’economia dell’America sta crescendo come non ha mai fatto”, dice Trump aprendo il suo intervento.