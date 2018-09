Tripoli, scontri intorno all’aeroporto. Proclamato lo stato d’emergenza

Nel frattempo, è stata smentita la voce, rimbalzata sul sito egiziano Al Mutawasset, circa l’imminente chiusura dell’ambasciata italiana. «Resta aperta. Continuiamo a stare al fianco dell’amato popolo libico in questa congiuntura difficile», si legge in un tweet della nostra rappresentanza diplomatica in Libia. Che sia una notizia inventata di sana pianta lo si evince anche dal fatto che il personale diplomatico italiano era dato in partenza dall’aeroporto di Tripoli che invece è chiuso da giorni proprio a causa dei disordini tra le varie fazioni in lotta. Sul fronte delle iniziative per arrivare ad un “cessate il fuoco”, merita una menzione il tentativo di mediazione del capo del Consiglio libico degli anziani per la riconciliazione, Mohamed al-Mubshir, che ha annunciato la formazione di un comitato d’emergenza per negoziare con le parti in lotta, sottolineando allo stesso tempo di non sapere chi sia responsabile di aver violato l’accordo del cessate il fuoco, in quanto non sono presenti osservatori neutrali.