Tria ingoia il rospo: deficit al 2,4%. E lo spread schizza subito a 258 punti

di Redazione

Dopo cinque ore, la festa in piazza dei Cinquestelle certificava la capitolazione del ministro dell’Economia Giovanni Tria: il rapporto deficit Pil potrà essere innalzato a 2,4 per tre anni. Il numero magico che consente a Luigi Di Maio di dire che sarà una “manovra del popolo” e che se rende soddisfatti Lega e M5S impensierisce invece i burocrati di Bruxelles.

Dentro la manovra c’è tutto, a dispetto delle resistenze di Tria, sul quale hanno fatto pressing anche i parlamentari Cinquestelle convocati per un flashmob fuori da palazzo Chigi. Sono stati liberati 27 miliardi. Matteo Salvini è anche lui felice perché si va oltre la legge Fornero ed elenca gli obiettivi raggiunti: “tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400mila persone, e altrettanti posti di lavoro a disposizione die nostri giovani superando la legge Fornero, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni”. Non meno entusiasta Luigi Di Maio: “E’ finita che si fa la manovra del popolo, che si fa il reddito di cittadinanza, la riforma della Fornero. Per anni ci hanno detto che non c’erano i soldi ma i soldi ci sono. La vittoria è che si fanno misure storiche. Non vince il governo vincono i cittadini. E’ una manovra che ci permetterà di rilanciare gli investimenti e la crescita”. Il Def, ha aggiunto, “apre le porte alla manovra del popolo”. Il deficit al 2,4% “significa molto per le famiglie italiane”.

Da parte del Quirinale nessun intervento ma è noto che il Colle considerava il 2% come la soglia massima con cui non impattare negativamente sui mercati. La manovra dunque sarà esaminata, come tutti i provvedimenti, molto dettagliatamente quando arriverà al Quirinale per avere il via libera definitivo.

Stamattina le prime conseguenze della scelta del governo di sforare i vincoli imposti dall’Ue: lo spread Btp-bund dopo i primi scambi segna 258 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,07%. Ieri il differenziale aveva chiuso a 235,5 punti base.