Trenta: «Sulla Diciotti il sequestro è stato fatto dall’Europa, non da noi»

di Fulvio Carro

«Il caso Diciotti non è quello che è stato presentato. È stata presa una posizione forte del governo sui migranti, che erano assistiti e mai lasciati soli. Se qualcuno li ha sequestrati è stata l’Europa, non noi, che non ha compreso la richiesta che stavamo facendo». Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo ad Agorà su Raitre. «In questo momento – ha aggiunto – considero positivo non avere più Ong nel Mediterraneo perché erano un fattore di attrazione. I risultati ottenuti da questo governo sono innegabili. Guardiamo i dati attuali e quelli passati». Ma, sottolinea il ministro, «per risolvere le morti nel Mediterraneo non è agire nel Mediterraneo ma è agire, come fa la missione Sophia Eunavfor Med che cerca di agire contro le reti dei trafficanti, questa è la strategia. E questo è il motivo per cui sono andata in Europa a fare una proposta per individuare dei porti di sbarco facendoli ruotare perchè non può essere solo l’Italia ad accogliere i migranti che arrivano». Ma, in Europa «dicono il problema ce lo avete voi e quindi voi lo risolvete. Questo non è il modo di risolverlo. Però tutti hanno detto che Sophia va difesa e questo è un elemento positivo sul quale stiamo lavorando. Il prossimo incontro sarà alla fine del mese al Consiglio europeo, il dibattito sarà portato a livello più alto». Uscire dalla missione Sophia «ci farebbe male. Mi sono sentita con il ministro Salvini e Moavero, stiamo elaborando una strategia, stiamo dando ancora del tempo all’Europa ma chiaramente se l’Europa non risponde dovremo trarre delle conseguenze. Ma, poiché la missione Sophia è in corso fino alla fine dell’anno per allora necessariamente dovrà essere cambiato il piano operativo. Ma spero che si risolva prima», ha concluso Trenta,