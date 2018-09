Travaglio di… bile per la Lega che sorpassa i Cinquestelle nei sondaggi

di Valerio Falerni

Tutta colpa di Matteo Renzi. Non si fosse messo di traverso all’indomani delle elezioni del 4 marzo, a quest’ora l’alleanza tra Pd e M5S sarebbe cosa fatta e Marco Travaglio non sarebbe costretto a ingurgitare ettolitri di bile nel registrare il sorpasso della Lega di Matteo Salvini sui Cinquestelle di Giggino Di Maio. Si tratta ancora di sondaggi e non di voti veri e proprio, ma tanto è bastato al direttore del Fatto Quotidiano per lanciare l’allarme rosso sulla pericolosità di quello che affettuosamente bollato come il «Cazzaro verde». E a richiamare in vita Umberto Eco, che non per primo ma di certo più autorevolmente di altri ebbe a pronunciare parole di raro disprezzo nei confronti dei social. Che c’entra Eco? C’entra eccome, perché, oltre a Renzi, l’altro colpevole del sorpasso nelle intenzioni di voto individuato da Travaglio sono proprio Facebook e Twitter. Lì, del resto, il «Cazzaro» eccelle come pochi. È grazie al loro utilizzo disinvolto e spregiudicato – lamenta Travaglio – che Salvini si guadagna «la fama di ministro più attivo» anche se, assicura, «è il più assenteista e il meno produttivo». Ma la Rete, si sa, è il regno eletto dei grillini, è un elemento della loro identità politica oltre a rappresentare il segreto del loro incredibile successo. Sui social Salvini sarà pure bravo e debordante, ma incoronarlo re del web equivale ad ammettere che il declino dei Cinquestelle è già in atto. Giammai. Ecco allora spuntare il terzo responsabile del «sorpasso da Cazzaro»: l’elettorato leghista, «che – spiega con competenza Travaglio – ricorda molto quello del berlusconismo arrembante e trionfante», cioè «gente di bocca buona e stomaco forte, poco informata e molto credulona, che al suo leader consente di tutto e perdona tutto». Insomma, gira e rigira, si torna a quell’«Italia alle vongole» tutta volgarità, auto in seconda fila e centrodestra della quale evidentemente Travaglio ha sincera nostalgia e forse persino bisogno. E si capisce: ai tempi della contrapposizione antropologica tra l’«Italia migliore» e il suo rovescio tutto appariva netto, chiaro e bipolare. Ora, invece, il contratto giallo-verde ha confuso la prospettiva e demolito granitiche certezze. E i nemici di ieri sono diventati gli alleati di oggi. È il governo del cambiamento, bellezza. Bisogna che anche Travaglio se ne faccia una ragione.