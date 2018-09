Tragedia a Roma, un’anziana muore colpita da una pallonata (video)

di Fabio Marinangeli

Una tragedia assurda. Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata colpita da una pallonata. Stava passeggiando con il cane. È accaduto a Roma in Largo Agosta, tra via Tor de’ Schiavi e via Prenestina davanti a decine di passanti. La pallonata l’ha colpita alla schiena. Hanno tentato in ogni modo di rianimarla ma è stato inutile. La salma, in attesa dell’autopsia, è stata portata all’obitorio della Sapienza. Da tempo, come riporta il Messaggero, i residenti e i negozianti della zona denunciavano la pericolosità di quelle partite di pallone giocate da ragazzi dagli 8 ai 14 anni nella piazza ed era stato segnalato anche dal sito ViaVai Roma sulla pagina Facebook. Largo Agosta si trasforma in un’arena con improvvisati campi di calcetto in cui si susseguono le sfide fra ragazzi che se ne vanno solo quando arrivano i vigili urbani chiamati dai residenti. Ma appena la pattuglia va via, ricominciano e spesso vengono colpiti bambini e anziani. Al caos partecipano anche gli adulti che – come si legge sempre sul Messaggero – difendono a muso duro i figli dalle lamentele di chi protesta. Abitanti e residenti avevano più volte denunciato la situazione ai vigili urbani, ma per impedire quelle partite adesso dal finale tragico sarebbe servita una pattuglia “fissa” all’angolo della piazza. Senza esito, fino ad oggi, la richiesta di mettere piante in grossi vasi per ostacolare le partite.

Ecco il video postato su Facebook nella pagina di ViaVai