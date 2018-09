Toscana e Liguria, controlli a tappeto della Polfer nelle stazioni: arresti e denunce

di Redazione

Sono andati avanti per tutta l’estate i controlli straordinari effettuati dagli agenti della Polfer per la Toscana nelle stazioni ferroviarie al fine di rendere più sicuri gli scali in un periodo caratterizzato da un maggior volume di traffico passeggeri. Le giornate straordinarie di controlli hanno avuto ad oggetto non solo l’incremento del numero degli identificati in ambito ferroviario ma anche la prevenzione e il contrasto dei comportamenti anomali dei viaggiatori, quali l’attraversamento dei binari o l’accesso in aree interdette al pubblico, pericolosissimi in quanto in grado intaccarne l’incolumità fisica, nonché il contrasto del fenomeno dei furti di rame. Per ”blindare” le stazioni di tutta la regione, nel periodo estivo sono state impiegate ben 3.226 pattuglie in divisa, agevolate nell’attività operativa, dagli smartphone in dotazione, 275 pattuglie, sempre in divisa, impiegate, invece a bordo treno, con 499 convogli scortati dalla Polizia Ferroviaria. Le forze messe in campo hanno portato ottimi risultati: 30.821 persone identificate in ambito ferroviario (di cui 2.646 identificate nella sola settimana ”calda” di Ferragosto), 186 denunciati a piede libero e 14 arrestati.



I controlli sono stati realizzati anche con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di…

