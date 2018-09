Torna Formigli, la prima puntata è contro Salvini. “Farò il rompiscatole” (video)

di Redazione

Corrado Formigli, a poche ore dalla messa in onda della nuova stagione del suo Piazzapulita, spiega come intende indirizzare il suo talk show in un video de Ilfattoquotidiano.it: “Faremo i rompiscatole con questo governo come abbiamo fatto con quelli precedenti, visto che Piazzapulita esiste dal 2011. Nella prima puntata parleremo di immigrazione con un mio viaggio nella parte più povera dell’Africa. Ostentare il cattivismo richiede alcune domande”.