Tonda – Roma

di Redazione

Tonda

Via Valle Corteno, 31 – 00141 Roma

Tel. 06/8180960

Sito Internet: www.tondatonda.com

Tipologia: pizzeria

Prezzo: pizze 7/15€, dolci 5€, trapizzini 4€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Tonda è tra i riferimenti più sicuri per la pizza in città, assieme a Sforno e Sbanco, altre creature di Stefano Callegari, ideatore del famigerato Trapizzino. Oltre alla proposta alla carta, che spazia dalle preparazioni più classiche a quelle più originali, vale la pena dare un’occhiata alla lavagna, sulla quale sono annotate le mescite del giorno e molte proposte extra sfiziose. Da bere birre e vini per nulla banali. Qui, oltre ai fritti, tutti dalla cottura impeccabile (ottima sia la crocchetta alla ‘nduja che il supplì amatriciano), è possibile assaggiare anche il Trapizzino: noi abbiamo provato quello farcito con carciofo alla romana, e lo abbiamo trovato estremamente soddisfacente sia per ciò che riguarda il ripieno, che per l’impasto di pizza, soffice e fragrante. Perfettamente realizzate entrambe le pizze assaggiate, una con fiori di zucca e una margherita con bufala: l’impasto era leggero, ben lievitato e cotto, oltre che condito con materie prime di tutto rispetto. Gustoso anche se un po’ pesante visto l’utilizzo massiccio di guanciale per l’abbondante condimento, il calzone in tre modi, omaggio al trittico capitolino per eccellenza: gricia e amatriciana nelle due tasche laterali, carbonara al centro. Chiusura morbida e soffice affidata ad una buona mousse di zabaione, piacevolmente profumata al Marsala.

AMBIENTE

L’ambiente è spensierato e allegro, e fortunatamente abbastanza poco chiassoso per merito di opportuni accorgimenti fonoassorbenti.

SERVIZIO

Il servizio, tutto al femminile, è sorridente ed efficiente anche a sala piena. Consigliamo la prenotazione.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –