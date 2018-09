Toh, il Papa parla del diavolo: «Le forze del male non prevarranno»

di Redazione

Preghiera globale da parte dei fedeli di tutto il mondo per proteggere la Chiesa dal diavolo, e per renderla sempre più “consapevole di colpe, errori, e abusi commessi nel presente e nel passato”. Papa Francesco, con una decisione inedita, “ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi”. Lo fa sapere il Vaticano.

La decisione del Pontefice, spiega una nota della Sala stampa vaticana, è volta a chiedere “ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga”. Proprio per questo, Bergoglio, fa sapere ancora il Vaticano, nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, “ha incontrato padre Fréderic Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera per il Papa e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione ‘Sub Tuum Praesidium’, e con la preghiera a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male”.

Ricorda il Vaticano che “la preghiera – ha affermato il Pontefice l’11 settembre scorso in un’omelia a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe – è l’arma contro il Grande accusatore che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione ‘Sub Tuum Praesidium'”.