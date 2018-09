“The Guardian”: Trump non perdonerà mai chi lo ha deriso all’Onu (video)

di Redazione

Donald Trump non dimenticherà né perdonerà chi lo ha deriso durante l’intervento all’assemblea generale dell’Onu. The Guardian, in un articolo firmato Julian Borger, è convinto che il presidente degli Stati Uniti non si limiterà a incassare il colpo subito lunedì davanti a tutto il mondo. Trump, arrivato al Palazzo di Vetro con mezz’ora di ritardo, all’inizio del discorso ha rivendicato i successi senza precedenti della propria amministrazione. Alla frase “Abbiamo fatto più di tutti. In due anni raggiunti risultati migliori di chiunque mi abbia preceduto” dalla platea si è alzato un brusio, seguito da clamorose risate quando il presidente ha replicato con un sorriso imbarazzato: «Non è la reazione che mi aspettavo, ma è tutto ok».

Trump non perdonerà le derisioni dell’Onu

The Donald, scrive il Guardian, «è abituato ad arringare sostenitori fedelissimi nei comizi. Le sue conferenze stampa sono rare e strettamente controllate. Quindi, la plateale derisione da parte degli altri leader all’assemblea generale dell’Onu è stata ovviamente una sorpresa». «E’ ok», ha insistito più volta Trump minimizzando. Ma non lo era, chiaramente. «Si dice che Trump non dimentichi mai o non perdoni chi ride di lui. Quindi, questa seconda apparizione sul podio dell’Onu difficilmente gioverà ai rapporti già ambivalente tra l’amministrazione e il mondo intero». Anche il New York Times, con un articolo firmato dall’editorial board, dedica molta attenzione al trattamento, quasi comico, riservato a Trump dall’Onu. «Non va bene se il presidente degli Stati Uniti ora viene apertamente deriso».