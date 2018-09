Terrorizzava Padova aprendo negozi a mani nude: preso il “gigante” senegalese

di Redazione

Terrorizzava i commercianti del centro storico di Padova con le sue incursioni notturne, ma finora non aveva un volto. Poi con un video è stato possibile risalire all’autore delle “spaccate” nei negozi e si è provveduto all’arresto di un senegalese, Alassane Diop, 42 anni, irregolare e senza fissa dimora: l’immigrato clandestino in Italia dal 2000, consumatore di crack, è stato fermato vicino alla stazione, dopo essere stato individuato attraverso le immagini e le prove della scientifica, come tracce ematiche e impronte di scarpe. Il senegalese, alto e forzuto, forzava le porte spingendole a mani nude. Era un tossico e cercava i soldi per procurarsi la droga, che poi acquistava nei pressi della stazione, dove occupava ricoveri di fortuna insieme con altri sbandati e tossici della città. I colpi a ripetizioni nei negozi del centro di Padova sono andati avanti per tutta l’estate e a quanto pare non si sono fermati neanche dopo l’arresto del senegalese, a conferma che forse il senegalese forzuto e caricato dalla droga, non agiva da solo. Già negli anni scorsi l’immigrato si era reso protagonista di analoghi colpi ed era stato (invano) arrestato…