Telese scatenato contro la Palombelli: «Ecco cosa ha dovuto fare Rete4 per inseguirci…»

di Federica Argento

La Palombelli tocchi ferro. La sfida all’ultimo punto di share fra “In Onda” e “Stasera Italia” sta giocando brutti scherzi al sistema nervoso di quelli di La 7. Non deve essere andata giù a Telese e a Parenzo la concorrenza del programma di Barbara Palombelli su Rete 4 che sere fa ha sbaragliato il programma di La7. Da allora si sono scatenati un po’ tutti, nonostante gli ascolti di In Onda abbiano poi avuto la meglio in qualche serata. Eppure sembra che a La 7 abbiano il dente avvelenato comunque. È Telese a “soffrire” evidentemente la presenza della conduttrice-competitor. Nella puntata scorsa del 7 settembre una brutta frecciata di Telese contro Rete4 non è stata affatto elegante. Prima di lanciare la pausa dedicata agli spot, il conduttore ha infatti ironizzato (ma non troppo): «Pochi istanti di pubblicità: il servizio pubblico pagato dagli investitori, al contrario di altri – e lo dico agli amici di Rete4 che hanno dovuto fare una Onlus senza pubblicità per inseguirci…». Telese ha voluto puntualizzare agli spettatori che, per spingere al massimo gli ascolti ed evitare il cambio di canale a favore di In Onda, Rete4 ha limitato la pubblicità nella fascia occupata da Stasera Italia. Insomma volano i coltelli, come ha commentato Davide Maggio, l’esperto di tv per Dagospia.

Telese: «La Palombelli impazzirà»

Ma non è tutto. Chi avesse seguito due puntate fa, a scatenarsi contro la Palombelli è stato sempre Telese, con la complicità di Lilli Gruber, ospite del programma per il lancio del suo Otto e mezzo che riprenderà la prossima settimana. Anche qui un Telese in trance agonistica – forse si sogna pure di notte la Palombelli – non vedeva l’ora di togliere dalla boca della Gruber il nome del super ospite d’esordio nel suo studio, eccitato per il “colpo” che metterà in difficoltà – secondo i sui auspici – il prgramam di Rete4. «Dai dai Lilli, dicci il nome…». La Gruber risponde annunciando la presenza di Alessandro Di Battista come ospite della prima puntata stagionale di Otto e Mezzo (da lunedì 10 settembre su La7), direttamente in collegamento dal Guatemala.. Telese è saltato come un grillo: «Quelli di Rete4 impazziranno quando lo sapranno». Che eleganza. Il web non lo perdona. “Se sei sicuro di te perchè rinfacci il comportamento altrui”?