Telecamere manomesse su Ponte Morandi? Nuove immagini prima del crollo (video)

di Carlo Marini

Passa il camion Basko, divenuto tristemente famoso, poi c’è il black out delle telecamere di Autostrade. L’ultimo video conferma quanto già si sapeva: le telecamere non hanno ripreso il momento del crollo del ponte Morandi. In base a questo video, non ci sarebbe stata nessuna manomissione. È quanto emergerebbe, per ora, dalle indagini della squadra mobile relativamente al giallo sul video interrotto. La mattina del 14 agosto, la centralina elettrica che alimentava le due telecamere aveva avuto problemi più volte. Il salvavita era saltato per cali di tensione e poi ripartito. Pochi minuti prima del collasso della struttura una “nuvola” di pioggia si è abbattuta sulla centralina bloccandola. La seconda telecamera, che stava riprendendo lo svincolo, si è girata verso il ponte solo quando il tecnico addetto alle telecamere ha visto auto che frenavano e mezzi che invertivano la marcia. Quando il dispositivo ha puntato la struttura, il collasso era già avvenuto. Gli esperti hanno escluso l’ipotesi che un fulmine possa aver causato la rottura di un tirante del ponte: la mappatura delle saette ha evidenziato che quella più vicina al ponte è caduta a oltre un chilometro dal viadotto.