Taser, funziona eccome: usato con successo con 2 immigrati armati. Salvini: avanti così

di Ginevra Sorrentino

Dalla sperimentazione col Taser arrivano altre buone notizie: da Milano a Catania, due immigrati armati sono stati dissuasi dall’usare i coltelli che brandivano nel pugno e alla sola vista della pistola elettrica hanno desistito dall’opporsi al fermo degli agenti. Dunque, la politica sul campo, gli accadimenti registrati dalla cronaca quotidiana, insomma: i fatti, danno ragione a Matteo Salvini e lo confortano sull’opportunità di scelte che, ad oggi, hanno tutto il sapore di una svolta. Risultati che si attendevano da tempo, promessi in campagna elettorale e mantenuti dal leader della Lega, particolarmente propositivo nella doppia veste di vicepremier e di ministro dell’Interno. Nel dettaglio, gli ultimi due episodi criminali avvenuti a Milano e Catania, e arginati dalle forze dell’ordine grazie al ricorso al Taser, testimoniano il successo di una sperimentazione fortemente voluta dal titolare del Viminale e accolta con soddisfazione dagli addetti ai lavori.

Salvini, «sperimentazione del taser: altre buone notizie»

«Sperimentazione del Taser, altre buone notizie. Dalla Lombardia alla Sicilia, la Polizia di Stato ha risolto, senza rischi né feriti, altre due situazioni». E a sottolinearlo con soddisfazione è lo stesso ministro dell’Interno, Matteo Salvini, riferendo due nuovi interventi della Polizia con la pistola elettrica Taser, per la quale mercoledì è iniziata la sperimentazione in 12 città, e che ha già trovato modo di applicare nella pratica quotidiana utilizzi e riscontri, dissuadendo due malviventi a usare l’arma che brandivano in pugno. «A Milano un maliano che passeggiava brandendo un coltello è stato “convinto” a mollare la presa, senza bisogno di usare fino in fondo lo strumento: è bastato fargli sentire il crepitio», ha spiegato il ministro. Idem a Catania, dove un clandestino nigeriano mezzo nudo spaventava i passanti con due coltelli: per calmarlo i poliziotti hanno mostrato il Taser e l’africano si è arreso. Grazie alla Polizia di Stato!», ha concluso il suo intervento sulla sperimentazione Salvini, che si è detto poi «sempre più convinto che questa sperimentazione vada estesa anche alle forze dell’ordine che lavorano nelle stazioni e nelle carceri, oltre che alla Polizia Locale».

Al lavoro per estendere la sperimentazione del Taser ad altri operatori

È un dato da sottolineare, infatti, parlando di risvolti e riscontri dell’applicazione del Taser, il fatto che si sono moltiplicate le richieste per estendere la sua sperimentazione, attualmente attivata in 12 città e ad appannaggio di alcune fasce di operatori della sicurezza. Per questo motivo, confermano dal Viminale, e come anticipato poco sopra, è allo studio una legge per dare la possibilità di utilizzare lo strumento pure ad agenti in servizio in altri corpi di polizia. «Lavoreremo per poter usare il Taser anche sui treni e nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma per renderlo fruibile agli agenti della polizia locale», ha ribadito nei giorni scorsi il ministro dell’Interno, aggiungendo peraltro: «Mi confronterò con il Guardasigilli per verificare la possibilità di offrire il Taser anche alla polizia penitenziaria, come richiesto da alcuni sindacati». Il progetto sperimentale, insomma, è in fieri e non può che migliorare e crescere.