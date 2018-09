Tagli ai vitalizi, valanga di ricorsi. Paniz: «Gli ex-deputati vinceranno»

di Francesca De Ambra

Non saranno i Trecento spartani che alle Termopili sbarrarono il passo ai persiani, ma annunciano ugualmente battaglia. Parliamo dei 300 ricorsi contro il taglio dei vitalizi degli ex-deputati presentati dall’avvocato Maurizio Paniz, già parlamentare di Forza Italia dal 2001 al 2008. Altri cento saranno depositati la prossima settimana. Per Paniz, che è solo uno dei cinque legali cui 700 ex-onorevoli hanno incaricato di difendere i loro diritti, è una questione di principio: «Punto ad ottenere – spiega – l’annullamento della delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera, che ha fortemente ridotto l’ammontare dei vitalizi in essere». Delibera da lui bollata come «totalmente illegittima e palesemente incostituzionale».

L’avvocato ne ha già depositati 300

L’avvocato friulano è convinto che i giudici gli daranno ragione e che il presidente della Camera, Roberto Fico, che nell’occasione ha dato l’impressione di essere più sensibile agli effetti propagandistici della sforbiciata che alla equità del provvedimento, dovrà arrendersi: «Penso di vincere al cento per cento nel lungo percorso, perché l’illegittimità della delibera è assolutamente palese. In questa sua certezza Paniz si sente confortato anche dal parere recentemente espresso dal Consiglio di Stato alla presidenza del Senato: «Nessuna di quelle indicazioni – assicura – è stata in alcun modo rispettata dalla Camera». Battaglia dunque. Che non sarà combattuta, nell’assoluta incertezza dei tempi, solo nei due gradi di giudizio in cui si articola il regime di autodichia di Montecitorio e poi eventualmente in Cassazione, ma anche sui media e sui social.

Di Maio: «I vitalizi non torneranno»

Comunque sia, su una cosa Paniz non transige: la natura del vitalizio. «Non si tratta di privilegi», azzarda invocando le opinioni di giudici costituzionalisti come Cheli e Cassese, secondo i quali i vitalizi degli ex-deputati sono diritti acquisiti e, come tali, non possono essere modificati se non nei modi e nei tempi fissati dalla Consulta. Se Paniz scalda i motori, i Cinquestelle che del taglio alle pensioni d’oro hanno fatto una bandiera, non restano a guardare. «I ricorsi non ci spaventano», s’affretta a precisare Luigi Di Maio, cui non sembra vero poter agitare una clava l’argomento dei vitalizi proprio nel giorno in cui impietosamente i sondaggi danno per ormai consolidato il vantaggio della Lega sul M5S: ben 3 punti e mezzo. Solo sei mesi fa Di Maio aveva il doppio dei voti di Salvini. E gli odiati vitalizi della Casta non erano stati ancora tagliati.