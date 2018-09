Svelato il super stipendio di Rocco Casalino: prende più di Conte

di Giovanna Taormina

Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa del presidente del Consiglio, guadagna più di Giuseppe Conte. Secondo i dati sugli stipendi dello staff della presidenza del Consiglio, pubblicati da L’Espresso, il capo della comunicazione dei 5 Stelle con i suoi quasi 170mila euro lordi annui è di gran lunga il dipendente più pagato tra quelli che lavorano negli “uffici di diretta collaborazione” di Palazzo Chigi. Lo stipendio di Casalino si compone di tre diverse voci: 91.696,86 euro di trattamento economico fondamentale a cui si aggiungono 59mila e 500 euro di emolumenti accessori e 18.360 euro di indennità. Per un totale di 169.556 euro. Il premier Conte deve accontentarsi di una cifra molto più bassa, ovvero di 114mila euro lordi all’anno.

Ma non finisce qui. Come riporta ancora L’Espresso, super stipendi per due soci dell’associazione Rousseau, piattaforma della Casaleggio Associati. Per Pietro Dettori assunto nella segreteria del vicepremier Luigi Di Maio come «responsabile della comunicazione social ed eventi» ci sono 130mila euro annui. Massimo Bugani, vicecapo della stessa segreteria, guadagna 80mila euro all’anno. C’è poi anche un ex dipendente della Casaleggio: si tratta di Dario Adamo, responsabile editoriale del sito e dei social di Conte, che percepisce uno stipendio di 115mila euro l’anno.