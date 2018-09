Sui social augurano la morte ai figli di Bonucci. E lui: «Mi fate schifo»

di Massimo Baiocchi

Vergogna web. Insulti e minacce, continua la “guerra” a Leonardo Bonucci, ancora nel mirino dei social. Dopo aver condiviso una storia su Instagram in cui compare accanto ai suoi due figli, il calciatore bianconero è stato attaccato da un hater, che ha augurato la morte dei suoi bambini. Immediata è arrivata la risposta del giocatore: «Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri» Il difensore della Nazionale si è poi rivolto direttamente al soggetto che lo ha insultato: «Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei». Già negli scorsi anni sui social erano comparsi messaggi di morte, ma anche legati alla malattia di uno dei figli del calciatore. Minacce erano comparse anche sul profilo della moglie del giocatore. L’ira di Bonucci è cresciuto perché a essere coinvolti sono i suoi due bambini e, in particolare, il piccolo Matteo, che, nel luglio 2016, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’insorgenza di una patologia acuta. Ora, fortunatamente, il piccolo sta bene. A stare male sono gli hater, con il loro squallido atteggiamento da leoni della tastiera.