Strage di Bologna: come per Ustica, il “colore nero garantiva” audience

di Massimiliano Mazzanti

Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Tra qualche giorno riprende il processo a carico di Gilberto Cavallini per la strage di Bologna e verranno nuovamente ribadite le tesi sui “depistaggi” che avrebbero condizionato le indagini, fin dai momenti immediatamente successivi all’evento terroristico, per “proteggere” l’estremismo di destra. A tale proposito, vale la pena mostrare ai lettori quali fossero, invece, proprio in quelle settimane, gli atteggiamenti dei servizi segreti verso la destra e l’eversione “neofascista” e come proprio la particolare “filosofia rivoluzionaria” del “terrorismo nero” – priva sostanzialmente e di una vera organizzazione disciplinata e di una strategia precisa e coerente – si prestasse al meglio per ogni manovra tesa a sviare l’opinione pubblica e la magistratura da piste ben più degne di attenzione. Esattamente un mese prima della strage di Bologna, pochi giorni dopo la precedente tragedia di Ustica, il Sismi fu richiesto di chiarire l’attendibilità della rivendicazione a nome dei Nar, con cui veniva rivelata la (falsa) presenza di Marco Affatigato sull’aereo precipitato nel mare siciliano. Nel documento che è oggi possibile mostrare, sono ben spiegate le ragioni di quel depistaggio che, guarda caso, ha le stesse identiche modalità di quel che accadde il mese successivo. Nell’appunto dei servizi, infatti, non solo si svela la provenienza della falsa notizia da non meglio precisati ambienti del Ministero dell’Interno o della Questura di Roma, ma, sopra a tutto, viene chiarito come «il colore di destra garantiva l’immediata divulgazione da parte della stampa e della radio e Tv di Stato della notizia». Frutto perverso di una mente giornalistica vicina agli ambienti socialisti, la scelta di fare il nome di Affatigato fu determinata anche per il fatto di sapere che l’uomo – a sua volta legato ai servizi segreti, seppur, almeno pare, non a quelli italiani -, in quei giorni, era sostanzialmente irreperibile e, di conseguenza, non in grado di smentire la notizia. Com’è noto, però, fu commesso un clamoroso errore: Affatigato era in Francia, lesse la notizia e si fece “vivo”, per evitare di essere fatto fuori e sparire per davvero, rendendo “autentico” il “canard” dei servizi segreti. Quel che è curioso, però, è che stampa, magistrati e ancora i servizi segreti non desistettero dalla pratica, replicandola esattamente quando, non ancora chiarito nemmeno che si trattava effettivamente di un attentato, indicarono nel “terrorismo nero” e più precisamente nei Nar, la “pista giusta” per Bologna: «garantiva l’immediata divulgazione da parte della stampa e della radio e Tv di Stato della notizia». Nar, del resto, era un sigla che diceva tutto e niente: “colorava” certamente di “nero” un evento terroristico – la strage, la bomba sull’aereo, qualsiasi altro genere di atto criminale -; però, non identificava nessuna persona o nessun gruppo specifico, in grado semmai di smentire le notizie propalate. Tanto è vero che la vera natura dei Nar si svelò con la cattura di Valerio Fioravanti solo l’anno successivo, nel 1981, costringendo gli inquirenti a prendere atto che quel gruppo aveva ben poco o niente a che vedere con tutto il precedente ambiente eversivo “di destra” che pure era stato ipotizzato costituirne l’ossatura. In altre parole, contrariamente a quanto s’intende ancora voler affermare nelle aule di giustizia e nell’opinione pubblica, i servizi segreti non compirono mai atti volti ad allontanare i sospetti dai “neri” per il 2 agosto (come per altre analoghe tragedie); bensì produssero carte e formularono ipotesi proprio per orientare verso i Nar la magistratura. Ed è triste prendere atto di come, in buona sostanza, quella «garanzia d’immediata divulgazione giornalistica» funzioni ancora, come dimostrano appunto certe cronache sull’attuale processo a Cavallini; anche se non bisogna perdere la speranza che ci sia una giusta valutazione delle carte. Senza preoccuparsi dell’audience.