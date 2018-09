“Strade Sicure” migliorerà: accolte le proposte di Fratelli d’Italia

di Redazione

Accolte le proposte di Fratelli d’Italia in merito all’operazione Strade Sicure. Soddisfatti parlamentari di FdI: “Esprimiamo viva soddisfazione per le risposte avute questa mattina durante l’audizione del Capo di Stato maggiore dell’Esercito generale Farina sui quesiti e le proposte che Fratelli d’Italia ha da tempo portato avanti in commissione Difesa della Camera e del Senato. Dall’operazione Strade Sicure, per la quale abbiamo avuto rassicurazioni sul cambiamento della stessa che da statica sta evolvendo in dinamica a partire dalla città di Milano per poi proseguire nel resto delle città alla modifica dell’equipaggiamento in dotazione ai nostri uomini e donne”. Lo afferma Salvatore Deidda, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa unitamente al capogruppo in Senato Isabella Rauti e ai colleghi Wanda Ferro e Luca Ciriani. “In più abbiamo avuto rassicurazioni sul completamento della Brigata Sassari con il Reggimento logistico e lo studio dei ricongiungimenti familiari da tempo attesi da molti militari – proseguono gli esponenti di FdI – ovviamente compatibilmente con l’operatività dell’Esercito”.