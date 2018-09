Stavolta i pm hanno ragione: ricorso contro la Raggi per i figli dei gay

di Corrado Vitale

I bambini devono avere un mamma e un papà. Non è concepibile né legale che abbiano genitori dello stesso sesso. A metterlo nero su bianco non è un intellettuale di destra, ma la Procura della Repubblica di Roma. I pm di piazzale Clodio hanno presentato un ricorso contro il Campidoglio a proposito della registrazione di un bimba con due padri che è nata in Canada attraverso una madre surrogata. Per i magistrati, quella registrazione è contraria alla legge. La Raggi ha dunque commesso un’illegalità,

«Non è sostenibile – si legge nel ricorso formato dallo stesso Pignatone – che una condotta illecita per il nostro ordinamento , e gravemente punita (la maternità surrogata n.d.r.), soltanto in quanto compiuta all’estero possa produrre nel nostro ordinamento giuridico conseguenze vietate».

Ma c’è di più: per i pm l’idea stessa che un bimbo possa avere due padri o due madri è contraria all’ordinamento italiano: «Le norme del nostro sistema in materia di filiazione trovano fondamento sulla “bigenitorialità” fondata sulla diversità di genere». In qualche passo del ricorso, la stroncatura dei genitori dello stesso sesso assume toni “filosofici”: «Non esiste, in rerum natura, la possibilità di una filiazione biologica tra persone dello stesso sesso. Non esiste, per espresso divieto di legge, la possibilità di accedere alla filiazione adottiva o medicalmente assistita e, quindi, senza legame biologico, tra persone dello stesso sesso». In altri casi no, ma stavolta i pm hanno proprio ragione.