Spopola il rap del rom di 9 anni: “A scuola non ci vado e piscio sul tuo mondo” (video)

di Redazione

Vi ricordate Nikka Costa, che a 9 anni era una star internazionale col suo “On My Own“, la sua voce potente, i boccoli biondi da bambolina perfetta? Era l’inizio degli anni Ottanta. Bè, dimenticatela, tutto è cambiato. Ora le star canore di quell’età viaggiano su youtube al ritmo di clic su clic, non vanno a Sanremo ma cantano parolacce e rabbia. L’ultimo prodotto di questa moda è 500Tony, un rapper di 9 anni che ha inciso il suo “successo” – si intitola “Teste matte” – in un campo rom alla periferia di Milano. Testo provocatorio e volutamente scandaloso, con strofe tipo: “Cosa ho visto, cosa ho fatto, non fanno di me un bambino” e ancora: “Piscio sopra il tuo mondo, io comando, sono stanco”. Il piccolo nomade si lancia dunque nell’esaltazione della sregolatezza del suo ambiente. Una sfida al mondo “normale” e anche alla caramellosa retorica dell’integrazione.