Spiderman sbarca a Venezia: calli e canali si trasformano in un set (video)

di Renato Fratello

Via alle riprese di Spider-Man: Homecoming 2, il blockbuster del regista Jon Watts sul supereroe della Marvel è sbarcato nella Laguna. I set, allestiti in diverse parti della città, ospiteranno l’Uomo Ragno, interpretato dal giovane Tom Holland, fino a domenica. Il cast è arrivato mercoledì.

Non sappiamo come il giovane Peter Parker di Tom Holland cambierà nel sequel di Spider-Man: Homecoming (VIDEO). Questa estate la costumista Louise Frogley aveva dichiarato: «Attualmente non sto lavorando a quel film, ma i costumi avranno dei cambiamenti molto grandi, perché nel film Spider-Man diventerà più come un uomo, piuttosto che un teenager». La trama del film è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che seguirà Peter in gita scolastica in diverse capitali europee, tra Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Italia.

Nel cast del film troveremo anche Marisa Tomei, JB Smoove e possibilmente Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio; torneranno dal precedente episodio anche Michael Mando e Michael Keaton (Avvoltoio). Tra le new entry anche Numan Acar e Remy Hii. Dal Marvel Cinematic Universe ci saranno anche ben due dei protagonisti più amati di questa serie di pellicole: il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Maria Hill di Cobie Smulders. Spiderman è un supereroe basato sui fumetti dell’Uomo Ragno, creati da Stan Lee e Steve Ditko e pubblicati dalla Marvel Comics. La serie cinematografica ha avuto inizio nel 2002 con il film Spider-Man che racconta la storia di Peter Parker che viene morso da un ragno geneticamente modificato e ne acquisisce i poteri.