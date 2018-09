Sorpresa, chi è il nuovo leader del Pd: Fico superstar alla Festa dell’Unità (video)

di Adriana De Conto

Le immagini sono imbarazzanti per il Pd alla ricerca per l’ennesima volta di un filo conduttore. Il Pd ha finalmente trovato il suo leader. Ma chi l’avrebbe mai detto che l’avrebbe trovato seduto sullo scranno più alto di Montecitorio? Il discorso,è paradossale, ovviamente, ma il segnale tutt’altro che paradossale è stato brutto, bruttissimo per le primedonne del Pd. Quasi impietoso. Roberto Fico ha furoreggiato, ha tolto loro la scena: da tempo un esponente di punta del partito non riceveva applausi e abbracci come li ha ricevuti il “Boldrino” alla Festa dell’Unità, dove il presidente della Camera pentastellato invitato ha raccolto pacche sulle spalle, strette di mano, sorrisi. Come se fosse uno di loro, un uomo lungamente atteso. Altro che faide interne, Zingaretti contro Renzi, Emiliano contro tutti, cambi di nome e via litigando. I simpatizzanti del Pd hanno sia pure emotivamente “incoronato” Fico come uno al quale non dispiacerebbe in fondo affidare un ruolo di guida di una sinistra ormai allo sbando. Fico non ha avuto dubbi su come ricercare l’applauso e, appena entrato, ha visitato lo stand dei deputati Pd, che ha al centro il tema dei migranti. E nel corso di un dibattito con il capogruppo alla Camera dem, Graziano Delrio, ha sottolineato che «i profughi dovevano scendere tutti dalla Diciotti fin dal primo giorno e io sono intervenuto perché accadesse». Ovazione. Del resto , una presa di distanza dal vicepremier Salvini non può che suscitare consensi e Fico per non sbagliare ne ha approfittato.

Pd, Fico il più applaudito

Il successo di Fico, però, è più che imbarazzante – quasi umiliante- per un sinistra che ha smarrito la sua identità. Anzi, il plauso che si è ritagliato Fico evidenzia che i militanti non ne possono davvero più dei vecchi volti che come in una giostra impazzita litigano e si danno bordate. Meglio chiunque altro, meglio uno che passi lì per caso, meglio addirittura un concorrente, un esponente dei cinquestelle, un avversario, ma che poco poco parli la stessa lingua della base. Possibile? È il primo 5 Stelle – ma anche l’unico – ad avere partecipato alla festa del Pd. Il feeling con i militanti democratici è scattato subito. «Non partecipavo a una festa dell’Unità da 15 anni», ha detto Fico, chissà prefigurando una sua possibile svolta politica…