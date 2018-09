«Sono musulmano, faccio quello che voglio»: ed è vero. Gambiano arrestato e liberato in 24h

di Martino Della Costa

La notizia rimbalza dalle edizioni locali dei quotidiani alle home dei giornali in vetrina nazionale: eppure, chissà perché, non sorprende pur indignando all’ennesima potenza e scuotendo l’opinione pubblica sempre più avvezza – ahinoi – a episodi come quello che stiamo per raccontare ma, al tempo stesso, sempre meno incline a tollerarli e disposta a giustificarli… La vicenda, dunque, ha al suo centro un immigrato gambiano, arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale ma tornato a piede libero appena 24ore dopo il fermo, determinato (e forse incoraggiato dalla sua esperienza) a irridere per la beffa appena messa a segno cittadini e forze dell’ordine…

Immigrato gambiano arrestato e liberato in sole 24 ore

Una violenza nel comportamento e un’arroganza finanche verbalizzata a chiare lettere non sono bastate ad arginare e fermare, almeno per un po’, l’irruenza e la tracotanza di un immigrato gambiano 38enne fermato il giorno prima per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale – in realtà una vera e propria reazione violenta degenerata in colluttazione con gli agenti che lo hanno intercettato – e tornato a piede libero appena il giorno dopo: proprio così, a sole 24 ore dall’arresto per i reati appena elencati e a lui addebitati. Lo straniero, infatti,come riporta il sito de il Giornale che alla vicenda dedica ampio spazio, «è tornato nei giardini Morandi di Senigallia dove era stato arrestato e si è messo a urlare: “Sono musulmano, faccio quello che voglio”». Una reazione davvero difficile da mandare giù e recepita come al limite dell’inverosimile per essre mandata giù: e invece è tutto vero…

Lo straniero, tornato a piede libero, va a farsi beffa degli agenti

A quel punto, come riferisce sempre il quotidiano milanese diretto da Alessandro Sallusti, «i carabinieri hanno perquisito l’agriturismo Brignoni di Ostra Vetere, in provincia di Ancona, che lo ospitava e hanno trasmesso gli atti al Prefetto affinché venisse rigettata la richiesta di asilo. E proprio quando gli agenti non hanno trovato nulla, l’immigrato ha alzato al cielo medio e indice in segno di vittoria». Il danno e la beffa, eppure ancora non è finita. Lo straniero, infatti, non ancora abbastanza soddisfatto di quanto da lui provocato e accaduto, si è precipitato ai Bagni Marco e Virgilio sul lungomare Marconi dove – come spiega ancora il Giornale, «il giorno prima era avvenuta una colluttazione con i carabinieri che lo avevano arrestato», e ha cominciato a urlare a chiunque fosse nelle vicinanze: «Sono quello di ieri, quello con i carabinieri. Sono libero, Dio è stato buono con me perché sono musulmano e posso fare quello che voglio». E in effetti, si è rivelato proprio così, tristemente vero…