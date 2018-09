Sondaggio, sulla Diciotti gli italiani stanno con Salvini e contro il pm. Ecco perché

di Lara Rastellino

I governi di centrosinistra hanno fatto sì che il problema immigrazione si incistasse, non solo senza provare a curarne gli effetti patologici che hanno endemizzato la crisi, ma fingendo pure di ignorarne le controindicazioni sempre meno sopportate dai più che ospitali elettori italiani. E dunque, sebbene il primo sondaggio in materia di gradimento dei nostri connazionali per la politica di controllo dei flussi abbia chiaramente espresso in termini di percentuali di gradimento il proprio favore per un governo del cambiamento, di rottura netta rispetto agli andazzi del passato, oggi a riguardo arriva anche il lavoro d’inchiesta demoscopica di Swg che, sul caso della Diciotti e riguardo la conseguente apertura di un’inchiesta da parte del pm Patronaggio sul ministro Salvini, conferma a chiare lettere, o meglio, con la veridicità della matematica percentuale, una posizione degli italiani nettamente a favore del numero uno del Viminale e del suo operato.

Sondaggio Swg: sulla Diciotti il 61,3% degli italiani sta con Salvini

Proprio così: e come riporta il sito de il Giornale proprio in queste ore, alle domande «immigrazione sì o immigrazione no? E, soprattutto, l’inchiesta voluta dal pm Luigi Patronaggio contro Matteo Salvini è giusta oppure era da evitare?», il sondaggio di fine estate decreta un verdetto inequivocabilmente a favore del ministro dell’interno e la relativa bocciatura dell’iniziativa varata dal procuratore capo di Agrigento. Magistrato che, a questo punto, non solo deve fare i conti con le bocche storte da alcuni colleghi di Palermo destinatari del dossier sull’indagine aperta, ma anche con il dissenso chiaramente espresso dall’opinione pubblica in merito all’offnsiva giuridica, se è vero che, come afferma SWG, il 61,3% degli italiani è contro l’inchiesta nata dal caso della nave Diciotti e si schiera apertamente con le posizioni del Viminale.

Il 54% degli italiani favorevoli anche al pugno duro con la Ue

E così, come riporta il Giornale, riprendendo un’intervista rilasciata al Messaggero da Enzo Risso, direttore della SWG, «possiamo ricorrere a tutte le sfumature del mondo ma un fatto è chiarissimo: agli italiani dà fastidio l’ingerenza della magistratura in quella che considerano a torto o a ragione una mossa politica del ministro Salvini e dell’intero governo sul tema dell’immigrazione». Non solo: sempre secondo il sondaggio ripreso dal quotidiano diretto da Sallusti, «il 50,6% degli indecisi sono poco o per niente favorevoli alla procura di Agrigento» e addirittura ci sarebbe un «22% di elettori che si dichiarano del Pd e che non vedono di buon grado quelle cinquanta pagine di fascicolo ai danni del ministro dell’Interno». Considerate divergenze e sorprese, insomma, un’indagine, quella realizzata da Swg, che ha il sapore dell’esito plebiscitario a favore dell’operato del ministro dell’Interno sulla nave Diciotti, e che conferma tra le righe (e i numeri) anche un’altra “inconfessabile” verità sancita dal sondaggio: «Il 54% degli italiani condivide “molto” la decisione del governo di “minacciare” l’Ue di porre il veto al bilancio europeo se Bruxelles non si dimostrerà solidale con il Belpaese. A questo va aggiunto pure il 28,80% che dice di condividere “abbastanza” l’idea di bloccare i fondi all’Ue». Insomma, stanchi di meline, scuse, rinvii e fumo negli occhi, sembra proprio che gli italiani optino per il pugno duro. O almeno appaiono decisamente favorevoli a smettere di nascondersi, specie a Bruxelles, dietro un dito…