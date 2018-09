Sondaggio: la Lega cresce. -2 per Forza Italia. +0,4 per il partito di Meloni

di Redazione

Le polemiche estive non hanno affievolito i consensi per il governo giallo-verde anche se questi crescono per il partito di Salvini e non per il M5S.La Lega vola oltre il 32 per centro staccando di 4 punti i 5 Stelle. Un trend in ascesa che si conferma anche dopo la pausa estiva secondo il sondaggio Swg per La7. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 32,2% segnando un +1,9% rispetto al 30,3% di fine luglio. Cala invece il Movimento 5 Stelle che passa dal 29,7% al 28,3%. Insieme i partiti di governo raggiungerebbero così il 60 per cento dei consensi. Per quanto riguarda l’opposizione, tiene il Pd che passa dal 17,4% al 17,7%. Scende invece Forza Italia che segna un -1,9% passando dall’8,6% al 6,9%. Un incremento anche per Fratelli d’Italia che registra +0,4%: dal 3,7% al 4,1%.