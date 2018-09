Solo alleanze locali col centrodestra? Tajani replica a Salvini: «Vuoi la botte piena e…»

di Aldo Garcon

Dal vertice di Palazzo Grazioli «mi auguro che esca una politica di centrodestra vera, governare a livello locale significa governare gran parte del Paese». «Un accordo per i governi locali lascia un po’ il tempo che trova, i cittadini vogliono un accordo di centrodestra. È stato sottolineato durante l’incontro con il comunicato finale. Mi rendo conto che per il M5S questo possa essere un accordo scomodo ma gli italiani questo vogliono», dice il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della kermesse di Fiuggi “L’Italia e l’Europa che vogliamo” – organizzata da FI e dal gruppo Ppe all’Europarlamento – replica a Matteo Salvini che durante il suo intervento alla festa di Atreju ha detto: «Io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali. Non c’è nessuna strategia del doppio forno». Parole che sono rimbalzate a Fiuggi. «Salvini – sottolinea Tajani – cerca di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ma credo che questo matrimonio tra Lega e M5s non sia un matrimonio di lunga durata. Sarà alla fine anche lui portato a dar vita a una coalizione di centrodestra anche per far nascere un nuovo governo». Poi auspica che la «Lega abbia la forza e la volontà di far approvare le proposte del centrodestra» nella prossima manovra economica.

Tajani: «Sui migranti serve un piano Marshall»

Infine Tajani si sofferma sui migranti: «Un conto è parlare, dire di non fare entrare la Diciotti, che poi sono rimasti tutti in Italia. Altro è risolvere il problema migranti, che si fa investendo in Africa 50-60 miliardi di euro, con accordi, dialogo, confronto con i Paesi d’origine. 4-5 miliardi per l’Africa sono insufficienti, ne servono almeno dieci volte di più. Il piano Marshall deve essere approvato nel prossimo bilancio comunitario con una strategia per l’Africa. Si tratta di avere un disegno che punti all’organizzazione di infrastrutture» e «alla formazione di giovani» per «fare in modo che gli africani non siano costretti ad abbandonare il loro continente». Il vicepresidente di Forza Italia sottolinea come per fermare i flussi migratori non basti una politica esclusivamente improntata al contenimento del fenomeno: «Neanche il più grande esercito della storia, quello dell’impero romano, riuscì a bloccare l’invasione da est».