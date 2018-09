Smacco olimpico per il governo. La furia di Rampelli: allora siete contro lo sport

di Redazione

Archiviata la tripla candidatura alle Olimpiadi invernali di Milano, Torino e Cortina. L’annuncio lo ha dato Giancarlo Giorgetti durante un’audizione al Senato: “Ho lavorato tutta l’estate perché ci fosse lo spirito olimpico” per una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 “e purtroppo non c’è stato. Non ne faccio colpa a nessuno. La prima colpa è per me stesso. Non ce l’ho fatta”.

Sull’argomento è intervenuto anche Luigi Di Maio: “La verità è che in questa vicenda abbiamo purtroppo pagato l’atteggiamento del Coni che, nel tentativo di non scontentare nessuno, non ha avuto il coraggio di prendere una decisione chiara sin dall’inizio, creando una situazione insostenibile in cui come al solito si sarebbero sprecati soldi dello Stato”. ”A questo punto – conclude Di Maio – chi vorrà concorrere dovrà provvedere con risorse proprie”.

Il Coni sta intanto lavorando a un progetto alternativo che si chiamerà “Milano-Cortina 2026”. Di fatto Torino viene esclusa e le olimpiadi invernali si terrebbero solo in Lombardia e Veneto, sfruttando il brand di Milano.