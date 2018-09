Sicilia, tunisino di 16 anni preso a calci e pugni. Vive a Raffadali da un anno

di Redazione

Aggressione a sfondo razzista in Sicilia. A farne le spese un tunisino di sedici anni, preso a calci e pugni a Raffadali, piccolo centro dell’agrigentino. Il ragazzo, che vive a Raffadali da un anno in una struttura che si occupa dell’accoglienza dei minori, è stato ricoverato in ospedale con contusioni e ferite su tutto il corpo. Un giovane ha primo dato una sportellata al minorenne e poi lo ha picchiato con calci e pugni gridandogli di tornare al suo paese, come racconta sui social Giovanni Mossuto, il responsabile del centro.

Non è il primo caso che si verifica in Sicilia, tanto che qualcuno si è spinto a sostenere che i siciliano stanno diventando razzisti. Questa estate aggressioni a danni di giovani neri si sono verificate a Agrigento, ai danni di un giovane diciottenne, originario del Gambia e a Partinico, dove un barista senegalese è finito in ospedale.