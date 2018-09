Sforno – Roma

di Redazione

Sforno

Via Statilio Ottato, 110/116 – 00175 Roma

Tel. 06/71546118

Sito Internet: www.sforno.it

Tipologia: pizzeria

Prezzo: 22€ per antipasto, pizza e birra

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

La “prima creatura” di Stefano Callegari resta uno degli indirizzi da non perdere per chi ama la pizza: qui viene realizzata in stile napoletano, caratterizzato da un impasto che lievita molte ore dando un risultato leggero e ben alveolato, il tutto condito da ingredienti freschi e gustosi che denotano una cura speciale per le materie prime. Abbiamo così gustato la patate e pancetta piacentina Dop cotta alla perfezione, con la filante mozzarella che accompagnava le patate lessate e ripassate al forno e il gustoso affettato che rifiniva il tutto, e la parmigiana, ricca di melanzane e formaggio per un gusto avvolgente. Per i più affamati sono presenti anche varie bruschette e una fantasiosa proposta di fritti, anche fuori menù ed esposti su una lavagna alla parete, tra i quali abbiamo assaggiato tre differenti supplì croccanti e dalla cottura del riso perfetta: il classico, ricco di gustoso sugo di carne, alla gricia con un saporito guanciale e lo speciale con porchetta e cesanese per un gusto davvero accattivante. Ottima anche la crocchetta di patate e nduja che conferma la bontà della frittura. In chiusura, gustoso il tiramisù anche nel complesso era troppo dolce. Sul fronte del bere si può optare per una birra alla spina o per una in bottiglia dalla bella proposta di birre artigianali.

AMBIENTE

Arredato in modo semplice è sviluppato su due sale, risulta comodo e ben organizzato.

SERVIZIO

Veloce e attento a tutte le esigenze.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –