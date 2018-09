Sequestro di persona aggravato: Salvini legge in diretta su Fb le accuse (video)

di Paolo Lami

Matteo Salvini è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo per sequestro aggravato in relazione alla vicenda della nave Diciotti.

Il ministro dell’Interno, ricevuta nel suo ufficio al Viminale la busta con la quale la Procura palermitana lo avvisa di essere stato indagato, ha aperto la busta e letto la lettera in diretta Facebook: «mi è arrivata al ministero una busta chiusa dal Tribunale di Palermo. Chissà per cosa sarò indagato oggi. Che dite, la apriamo insieme?», scrive Matteo Salvini su Twitter. Poi la lettura della lettera, firmata dal capo della Procura di Palermo, Francesco Lo Voi, che cita gli articoli 81 e 695 del Codice penale.

Salvini ha avvertito che non cederà di un millimetro e ha ringraziato i magistrati che lo hanno indagato.