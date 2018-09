Senatore Pd su Facebook: “State attenti, c’è un ladro che si spaccia per me”

di Penelope Corrado

«C’è un ladro che entra nelle gioiellerie spacciandosi per me, state attenti». Il senatore Pd ha preferito lanciare un appello su Facebook per raggiungere il maggior numero di cittadini. E il suo appello è rimbalzato sulle bacheche e nei Social. A lanciare l’accorato annuncio Esterino Montino, (senatore dal 2001 al 2008) e attuale sindaco di Fiumicino. «Un amico – ha scritto su Fb Montino – mi ha avvisato che c’è qualcuno che, spacciandosi per me, chiama le gioiellerie sostenendo che manderò qualcuno con un assegno per acquistare un gioiello per mia madre. Naturalmente si tratta di una truffa che rischia di danneggiare i commercianti e anche la mia reputazione e quella della mia famiglia. Vi invito, se doveste ricevere telefonate simili, ad avvisare tempestivamente le forze dell’ordine oltre che me personalmente. Grazie».

Come nel film Febbre da Cavallo

La truffa è in stile Febbre da Cavallo, il film di Steno con Gigi Proietti ed Enrico Montesano. Nella pellicola c’era una truffa compiuta ai danni di un macellaio che aveva dinamiche molto simili. Il fatto che l’autore impieghi proprio il nome di un senatore Pd per realizzare la sua opera delittuosa, fa il paio con quei ladri che vanno a rapinare banche con le maschere dei presidenti americani. Un gesto che, al di là, del piano criminale, ha un suo spirito eversivo e irridente. Montino è sposato con Monica Cirinnà, compagna di partito, senatrice Pd del 2013. La Cirinnà è famosa per le sue battaglie animaliste e per aver messo la firma sulla legge che riconosce le unioni civili tra coppie dello stesso sesso.