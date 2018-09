Selvaggia Lucarelli dà i voti allo show di Renzi: sciatto e scritto male (video)

di Redazione

Impietoso il giudizio di Selvaggia Lucarelli, la blogger molto influente sui social e noto volto televisivo, in merito al comizio-show di Matteo Renzi alla Festa dell’Unità di Milano: “Da un paio d’anni chiunque capisca qualcosa di comunicazione prova a spiegare a Matteo Renzi – scrive Lucarelli – che la sua comunicazione è diventata suicida. Questo show sciatto, scritto male, recitato male e inutilmente irrisorio è il punto più basso”. Renzi, accolto con entusiasmo dai suoi fan, si è lanciato in una serie di battute, storpiando anche i nomi degli avversari politici: un comizio che ripropone in effetti uno stile comunicativo che è sempre uguale a se stesso. Inoltre, se il Pd reputa davvero grave la fase che il paese sta attraversando, con annesso rischia di dittatura alle porte, è logico che affrontare in modo comico la situazione politica appare alquanto contraddittorio. Ben altro stile ci si attenderebbe da un’opposizione che ritiene che l’Italia stia per precipitare nel baratro.