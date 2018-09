Selvaggia Lucarelli contro “mamma Fedez”. E arriva la risposta piccata del rapper

di Sveva Ferri

Botta e risposta al vetriolo sui social tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. Oggetto del contendere, va da sé, il matrimonio del rapper con Chiara Ferragni, che per due giorni ha monopolizzato le attenzioni dei media e di milioni di utenti. La Lucarelli lo ha messo al centro di una serie di post e tweet ridicolizzanti e lo ha raccontato in un articolo sul Fatto quotidiano in cui, sebbene con toni leggeri, insultava un po’ tutti: sposi, invitati, brand coinvolti, follower, organizzazione. Come da copione, si sono poi scatenati gli hater dell’una e dell’altra fazione, tra i quali la Lucarelli ha rilanciato quelli più violenti e offensivi nei suoi confronti. Roba vista e rivista.

Epperò lo stesso Fedez, a un certo punto, s’è un po’ scocciato. Del resto non solo si è sentito dire, di fatto, che è un burattino nelle mani della moglie, ma ha anche visto esposta alla pubblica berlina la madre: in uno dei commenti all’articolo della Lucarelli è stata postata la foto di “mamma Fedez” con cappellino da hostess, mentre accoglieva gli ospiti sull’ormai “famigerato” volo Alitalia messo a disposizione dei “Ferragnez”. «Orrenda» è solo uno dei commenti che le sono stati riservati e rispetto ai quali una utente ha fatto notare che c’è una certa incoerenza nel farsi alfieri delle battaglie contro il bullismo e il body shaming (le prese in giro per l’aspetto fisico) e poi lasciare che si insulti la mamma dello sposo che scherza con gli invitati. «Sei commenti di cazzeggio e siamo già a “body shaming”. Madonna che due palle», è stata la replica minimizzante della Lucarelli.

Comunque sia, insisti che insisti su Facebook, su Twitter e sul giornale, alla fine Lucarelli ha ottenuto la risposta di Fedez. «Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione», ha scritto il cantante su Twitter. «Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!», ha replicato la blogger, riferendosi a una scultura che campeggiava alla festa seguita al “Royal wedding” nostrano, tutta volutamente giocata in equilibrio tra il sogno romantico e il trash ironico. Palla a Fedez: «Mi piace tradire le aspettative, ti abbiamo lasciato una fetta di torta così ci fai la recensione anche di quella. Non vediamo l’ora». Risposta: «In effetti siete così schivi e defilati per evitare che qualcuno vi recensisca. Dai Fedez, molla il cellulare e goditi il tuo primo giorno da sposato! Auguri». Infine la chiusura del cerchio: «Pensavo fossi più autoironica, dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque», ha concluso Fedez.