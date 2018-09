Scuola, 6 mamme su 10 temono gli insetti nei luoghi frequentati dai figli

di Redazione

Settembre è arrivato e presto per tutti gli scolari e gli studenti italiani suonerà la campanella del rientro in classe. È il ritorno a quella normalità, scacciata dalla mente per tutta l’estate come un insetto fastidioso. Ma la bella stagione è ormai alle spalle e il futuro è fatto di compiti, lezioni e interrogazioni in classe. Ma se gli studenti devono tornare a fare i conti con diari, libri e quaderni, i loro genitori hanno qualche pensiero in più, e non tanto per i ventilati rincari di sussidiari e zainetti quanto per la paura di cattive condizioni igienico-sanitarie dei luoghi pronti ad accogliere i loro figli. Secondo una ricerca condotta dalla Doxa per un’azienda specializzata in disinfestazione e derattizzazione e in servizi per l’igiene, 6 mamme su 10 si aspettano di trovare insetti nei luoghi abitualmente frequentati dai propri figli.

Bagni e palestre in cima alle preoccupazioni delle mamme

In cima alla…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi